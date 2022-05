PRO5 vindt vier wethouders voor Bladel te veel

Maas maakte de opmerkingen in de raadsvergadering van afgelopen donderdag. Voorafgaand aan de benoeming van de wethouders was er ruimte om het verse coalitieakkoord van Bladel Transparant, Vrije Hapertse Partij en het CDA te bespreken.

Dat de drie partijen daarin kozen voor een vierde wethouder, viel bij hem verkeerd: ,,Een extra fulltimer is niet nodig. Grootheidswaanzin voor een gemeente van 21.000 inwoners. We worstelen nu al met de ambtelijke capaciteit. Een extra wethouder vergroot dat probleem alleen maar.”

‘Noodzaak zie ik niet’

Wat hem betreft hadden de coalitiepartners gewoon eerlijk moet zeggen dat de zetelverhouding (BT 8, VHP 4 en CDA 4) reden was om met deze portefeuilleverdeling te komen. “Het wordt nu met één zinnetje onderbouwd, maar de noodzaak zie ik niet.”

Quote In de jeugdzorg zullen we gas moeten geven. Er moet hard gewerkt worden en we moeten er geld voor over hebben Hugo Maas, Pro5

Dat de nieuwe wethouder Cees van de Ven (VHP) zowel jeugdzorg als financiën in zijn portefeuille krijgt noemde Maas ‘op zijn minst ongelukkig’. ,,In de jeugdzorg zullen we gas moeten geven. Er moet hard gewerkt worden en we moeten er geld voor over hebben. Als je ook de financiën van de hele gemeente in het oog moet houden, voelt dat als gas geven met de hand op de rem.”

Bij de stemming over de aan te stellen wethouders ageerde VVD’er John Adams tegen de hernieuwde dispensatie voor Fons d’Haens (CDA) om in Weebosch te kunnen blijven wonen. ,,Er moeten zwaarwegende redenen zijn. Waarom is het het CDA in acht jaar tijd niet gelukt om een wethouder te vinden die wel aan de wettelijke eisen voldoet?” aldus Adams.

Ingevlogen

Toon van Dun (VHP) zocht zijn heil in de geest van de wet: ,,Ook wij hebben in het verleden tegengestemd, maar de wet geeft ruimte en als we zien wat er allemaal wordt ingevlogen om ergens wethouder te worden, dan moeten we daar niet moeilijk over doen.”

Zowel Adams als Maas worstelden met de kleine omvang van de oppositie in deze raadsperiode. De coalitie geeft ruimte aan de oppositie. Maar het zijn scheve verhoudingen, erkende Maas. ,,Ik hoop dat het niet blijft bij nobele intenties en dat we niet ten onder gaan tijdens het coalitieoverleg op dinsdagavond.”

Na stemming bleek dat de vier wethouders gewoon aan de slag kunnen.