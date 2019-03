Probleem met stempassen Spoordonk

Hoeveel mensen precies geen pas hebben ontvangen, is onbekend. Een groot deel heeft zich al gemeld bij de gemeente en is via nabezorging voorzien van vervangende passen. Die waren bijna op, maar zijn inmiddels weer beschikbaar. Via de mediakanalen roept de gemeente mensen op om tijdig aan de bel te trekken indien ze nog geen pas hebben. Tot dinsdag 12 uur kunnen mensen zich melden.

Er is geen kans dat mensen een dubbele stem kunnen uitbrengen. Bij overdracht van een vervangende pas, wordt de originele pas ongeldig verklaard. Dat zal woensdag in het stembureau zichtbaar zijn.

Het is niet de eerste keer dat Oirschot te maken heeft met problemen met de bezorging van passen. Eerder gebeurde dat bij de landelijke verkiezingen in 2017 en de gemeenteraadsverkiezingen van vorig jaar. Ook toen lag de oorzaak bij het bewuste postbedrijf. ,,Het is een heel vervelende situatie", zegt Oirschots burgemeester Judith Keijzers. ,,Met name voor de inwoners, maar ook voor ons, want we hebben er veel werk mee om het op te lossen.”