Proef in de Kempen met mobiele afvalcontainer

Ze horen niet in gewone afvalbakken

De vijf zijn op het idee gekomen nadat een inwonerspanel liet weten dat er een categorie restafval is waar niemand goed raad mee weet. Dat geldt bijvoorbeeld voor allerlei lampen en kleine apparaten. Ze horen niet in de gewone afvalbakken, maar niemand gaat er apart voor naar de milieustraat. Het gevolg is dat die spullen maar ergens in een schuur staan te wachten op een bestemming. Ook zit er materiaal bij dat nog goed te hergebruiken valt. Als de Kempenaren in de gelegenheid zijn ze goed gescheiden aan te leveren, kunnen de grondstoffen nogmaals gebruikt worden. Nu worden ze nog te vaak verbrand met restafval, terwijl dat niet milieuvriendelijk is.