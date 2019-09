Proef in Hulsel: vogels inzetten om de sportparken gezond houden

Kuikens staan in Hapert niet meer op beton, maar op een badkamer­vloer

21 september HAPERT - De nieuwe proefstal voor vleeskuikens van MS Schippers in Hapert verschilt op het eerste oog weinig van een doorsnee pluimveehouderij. Het is dan ook vooral de gestructureerde werkwijze rondom hygiëne die het verschil moet maken. ,,Uiteindelijk willen we zo de gezondheid van dier én mens verbeteren", vertelt Thomas Mallens, divisiemanager pluimvee namens het Bladelse bedrijf.