Project de Groene Long in Bladel wordt een derde groter: ‘Dit is een mooie kans’

Alle grond ligt tussen Beemdstraat, Zwartakkers en Postelweg. De gemeente had al de ambitie er grond bij te kopen indien dat mogelijk zou zijn, legt wethouder Fons d’Haens uit. ,,Maar die gelegenheid deed zich sneller voor dan we hadden verwacht. Dit is een mooie kans.”

De huidige gebruikers van de Groene Loper zijn tuinderij Het Groene Goud, het Pius X-College en de Kinderboerderij Bladel. d’Haens wijst er op dat Bladelnaren goed en graag gebruik maken van de Groene Long. ,,Het is leuk om te zien dat het project erg aanslaat. Daar zijn we natuurlijk blij mee.”

Bladel gaat met die gebruikers in gesprek om te kijken hoe de activiteiten op het nieuwe stuk in te passen zijn in het gehele project. Nieuwe initiatieven zijn ook welkom, mits die passen in de afspraken voor het gebied. Mocht dit niet zo zijn, dan is de afspraak dat gemeente en stichting de Groene Long samen zorgen voor een goed groenbeheer van het gebied.