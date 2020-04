Projectleider aan de slag met Groene Long Bladel

Snieders­kring Bladel stopt: ‘Onze schatkist raakt leeg’

7 april BLADEL ,,Onze schatkist raakt leeg”, zegt Wytske Tuinstra, voorzitster van De Sniederskring in Bladel. ,,Elke avond die we organiseren, moet er geld bij. Daarom hebben we besloten dat we onze activiteiten stoppen.”