Promotie van het G-voetbal: ‘Bij ons wordt het nooit 13-0'

Quote Ik ben goed in overzicht over het veld en aanwijzin­gen geven Patrick Brugman (18) ,,We willen zo iedereen kennis laten maken met deze sport”, zegt coördinator Martijn Bakker van VV Bergeijk, die ook voetbal biedt aan mensen met een beperking. ,,Elk team heeft toch een eigen karakter. Wat past bij je en waar voel je je lekker bij? Dit maakt de keuze makkelijker.”

Tim Valks heeft die keuze al gemaakt. Hij woont sinds kort op het Helmkruid in Bladel en kiest voor de kleuren van zijn nieuwe woonplaats. ,,Ik hou van voetballen. Dit is een leuke training en een gezellig team. Ik denk dat ik wel lid word.”

‘De trainer praat ons moed in’

Een blik over het kunstgrasveld leert dat er inderdaad wat te kiezen valt. DOSKO’32 heeft een volwaardige team met enkele atletische jongemannen als blikvanger. ,,Snelheid en een hard schot”, benoemt Aeron Kuijpers (22) zijn kwaliteiten. Zijn voetbalmaatje Patrick Brugman (18) moet het meer hebben van zijn ‘overzicht over het veld en ik kan goed aanwijzingen geven.’

Het Duizelse team, dat vooral bestaat uit bewoners van woonpark Donksbergen van Lunet Zorg, speelt in de KNVB-competitie voor G-teams. Ze hadden het moeilijk dit jaar, omdat ze na een kampioenschap in een hogere klasse waren ingedeeld. De animo heeft er niet onder geleden. ,,De trainer praat ons moed in. Gelukkig gaan de trainingen goed. We kunnen samenwerken en we zijn aan elkaar gewaagd. Bij ons wordt het nooit 13-0”, stelt Patrick Brugman.

Lekker speels trainen

De training van Bladella oogt vooral speels. Met drie doelen wordt een rondo gespeeld met wisselende ploegen. Het G-team, dat vijftien jaar bestaat, is op zoek naar nieuwe aanwas. Omdat ze nog maar vijf spelers op konden stellen, hadden ze dispensatie van de bond nodig om drie trainers mee te laten voetballen om de competitie af te maken.

Voetbalvereniging Bergeijk laat de competitie nog even links liggen. Het team is drie jaar geleden opgestart na een Open Dag bij Rensis Zorg. ,,We hebben geen sportief doel voor ogen. Het gaat ons vooral om het speelplezier. Het is wel goed om als vereniging een totaalpakket te kunnen bieden”, aldus Martijn Bakker. Zijn team traint elke maandag. Ze kunnen inmiddels wel een elftal (acht jongens en drie meisjes) op de been brengen.

Special Talents

Op het sportpark is ook een stand van de stichting Special Talents. Die verzorgt voetbalactiviteiten voor kinderen vanaf 8 jaar, die behoefte hebben aan extra ondersteuning en begeleiding. Myrna Tenbült is Sportcoach Uniek Sporten voor de vier Kempengemeenten. Zij was aanwezig om vragen te beantwoorden van voetballers en ouders.

De sportieve zondagmorgen kreeg een feestelijke afsluiting met de komst van PSV-mascotte Phoxy, die zorgde voor een gewild fotomoment.