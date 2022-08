RIETHOVEN - Riethoven pronkt graag met wat het dorp te bieden heeft. Sinds dinsdag heeft het dorp vier zogenaamde pronkwandelingen in en rondom het dorp. Burgemeester Arinda Callewaert mocht samen met Kernraadvoorzitter Will van Gerwen de Nederlandse driekleur als openingshandeling van het informatiebord weghalen.

De Kernraad Riethoven heeft samen met de KBO, de heemkundewerkgroep ‘Van Rijthoven toen, tot Riethoven nu’ en Rijthovens Ouw Getög vier wandelroutes samengesteld die allemaal vanaf het dorpscentrum op de hoek van de Schoolstraat/Gildestraat starten en eindigen.

Quote We hebben nu vier mooie routes naar alle windrich­tin­gen Will van Gerwen, Kernraad Riethoven

Voorzitter Will van Gerwen van de Kernraad Riethoven is maar wat trots op zijn dorpsgenoten die de wandelroutes mogelijk hebben gemaakt. ,,We hebben nu vier mooie routes naar alle windrichtingen rondom en in het dorp. Daarom wilden we de routes eerst Klavertje Vier noemen, later hebben we er de Pronkwandelingen van gemaakt.”

Volledig scherm Informatiebord van de Pronkwandelingen in Riethoven © Adrie Smolders

Een wandelgroep van de KBO heeft de routes samengesteld, die variëren in afstanden van 6 tot 8,5 kilometer. Daarna heeft de heemkundewerkgroep teksten gemaakt over de bezienswaardigheden. Via een QR-code op de paaltjes op de route kan naar dorpsgenote Hélène de Wert worden geluisterd, die deze teksten heeft ingesproken. Deze bezienswaardigheden variëren van het Huisven, de vlindertuin, oude gebouwen, maar ook eentje over het oude dorpscentrum en de gebouwen die tot de jaren zestig in het centrum stonden, maar nu allemaal zijn verdwenen.

Bisschop Rythovius

Rijthovens Ouw Getög heeft de 120 routepalen bewerkt met de beeltenis van bisschop Rythovius. Vanwege leidingen die overal liggen, moest goed gekeken worden waar de palen de grond in werden geslagen. De gemeente Bergeijk heeft hiervoor subsidie gegeven. ,,We willen via de Pronkwandelingen laten zien wat voor moois Riethoven te bieden heeft”, aldus Van Gerwen.