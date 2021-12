Protest inwoners Bladel heeft (vooralsnog) effect: geen fietspad Heeleind-Boskant

BLADEL - Een snelle fietsverbinding past het beste ten noorden van de N284 bij Bladel. Dat is de uitkomst van een extra onderzoek naar het meest geschikte tracé tussen Europalaan en Lange Trekken. De gemeenteraad had hierom gevraagd na protest van bewoners van Heeleind, Boskant en omliggende straten.

Het plan maakt deel uit van de werkzaamheden aan de N284 tussen Reusel en de aansluiting op A67 in Hapert.

Onveiliger

De variant van een fietsstraat over Heeleind en Boskant lijkt hiermee van de baan. Onveiliger, slechter voor de doorstroming en minder draagvlak, oordelen de onderzoekers van Accent Adviseurs. Deze route scoort alleen positief op het aspect leefbaarheid, omdat het fietspad door de wijk ingetekend is.

In een eerdere informatiebijeenkomst droegen de bewoners, soms met het nodige vuur, argumenten aan om het fietspad noord of zuid van de N284 aan te leggen. De noordzijde komt als meest positief naar voren: veilig, beter bereikbaar, goed voor ontsluiting, doorstroming en leefbaarheid en met veel draagvlak is de conclusie.

Noord verslaat zuid

De noordzijde verslaat daarmee een fietsroute zuid van de N284. Deze wordt minder veilig beoordeeld, omdat fietsers dan de weg moeten delen met verkeer dat van de af te sluiten oversteek bij de Uitgang naar de Muggenhool wordt geleid. Omdat de autoroute tussen bebouwd gebied en fietspad komt, scoort dit alternatief negatief op het aspect sociale veiligheid.

Quote Er blijken meer negatieve consequen­ties aan het originele voorkeurs­tra­ject te liggen dan we oorspronke­lijk dachten Wim van der Linden

Wethouder Wim van der Linden zei in een toelichting content te zijn met het rapport: ,,Het is een herkansing, afgedwongen door de bewoners. Er blijken meer negatieve consequenties aan het originele voorkeurstraject te liggen dan we oorspronkelijk dachten. Hier kan ik mee naar de raad.’’

Waarschuwing: Bladelse bril

Hij had nog wel een waarschuwing: ,,Dit is de Bladelse bril. In het project N284 werken we samen met de provincie en Reusel-De Mierden. Een stuurgroep waarin we alle drie zitten besluit uiteindelijk. Financiën en ruimtelijke inpassing is niet mee onderzocht en kunnen leiden tot andere keuzes. Maar ik ga hiermee met vertrouwen naar de stuurgroep.’’

Thijs Vrijsen van de buurtwerkgroep was gematigd positief: ,,We zijn blij met de afwijzing van Heeleind-Boskant. We moeten wel de vinger aan de pols houden. Ik maak me zorgen over de objectiviteit van de criteria.’’