Provincie teruggefloten om kuikens uit Riethoven

Milieustichting Groen Kempenland en actiecomité Walik stapten naar de hoogste bestuursrechter om het pluimveebedrijf te stuiten. Ze hopen dat door de uitspraak de tienduizenden kuikens uit de buurt verdwijnen. De kans dat dat daadwerkelijk gebeurt, lijkt niet groot. Pluimveehouder Rijkers wilde niet op de uitspraak reageren.

Wijken voor de nieuwe N69

Rijkers’ bedrijf moest in Veldhoven wijken voor de aanleg van de nieuwe N69. Hij vestigde zich aan de Schaiksedijk in Walik. Boeren die stallen willen bouwen, moeten voldoen aan de stalderingsverplichting: voor de honderd procent die ze bouwen, moet ter compensatie elders 110 procent worden gesloopt. Op de plek van zijn Veldhovense bedrijf moet alles tegen de vlakte, maar daarmee komt Rijkers nog niet aan 110 procent.

Provincie rekende verkeerd

De provincie meende de benodigde compensatie bij andere bedrijven te hebben gevonden en gaf het stalderingsbewijs af. Op basis daarvan liet de gemeente Bergeijk de pluimveehouder zijn stallen in Walik al bouwen. Maar de oplossing van de provincie voldoet volgens de Raad van State niet: de compensatie had geregeld moeten zijn voordat Rijkers zijn nieuwe bedrijf bouwde. En voor die staldering had de provincie tegen de regels in ook vierkante meters meegerekend van bedrijven die al een tijd geen dieren meer hielden.

Daarnaast voldeed het bestemmingsplan van de gemeente Bergeijk niet. Het bevatte geen bepaling over de stalderingsregeling. Daarom moeten het bestemmingsplan en de verleende omgevingsvergunningen van de Raad van State worden vernietigd. Volgens de gemeente werd de stalderingseis pas ingevoerd toen de procedures rond de nieuwe locatie van de pluimveehouder al in volle gang waren.

Bezwaarmakers blij... maar voor hoe lang?

Bezwaarmakende omwonenden en milieustichting Groen Kempenland zijn blij met de uitspraak maar durven nog niet te zeggen wat de gevolgen zullen zijn. Zullen de kuikens verdwijnen? Of kunnen gemeente en provincie hun fouten nog herstellen en verandert er niets? ,,Het bedrijf hoort daar niet thuis. Daar gaan we voor”, zegt voorzitter van actiecomité Walik Peter Schuttelaars. Hij wil dat de gemeente opnieuw in gesprek gaat met de pluimveehouder en de omwonenden. ,,Om te komen tot een acceptabele oplossing.”

De kans dat de stallen of zelfs maar de kuikens verdwijnen, lijkt gering. De gemeente Bergeijk laat weten te wachten op een nieuw of aangepast stalderingsbewijs van de provincie. ,,Daarna kunnen we het bestemmingsplan repareren en opnieuw vaststellen”, zegt wethouder Mathijs Kuijken.