Pub-up café in Knegsel: ‘Nu gebeurt er weer iets’

KNEGSEL - Zes vriendinnen genieten zaterdagavond om 21.00 uur van een drankje in K.A. on route, het enige dorpscafé van Knegsel. Afgelopen donderdag stond de horecagelegenheid er nog niet, en maandag verlaat de uitspanning het dorpscentrum weer.

De zes, allen midden twintig, kennen elkaar al vanaf de peuterspeelzaal. Pleun Wijnands woont als enige nog in Knegsel, de rest is verhuisd naar Aalst, Eindhoven, Vessem en Wintelre. Ze zijn maar wat blij met de mobiele kroeg nadat op 15 december 2018 het enige dorpscafé de deuren sloot. Wijnands: ,,Nu gebeurt er weer iets in Knegsel.” Gemiddeld één keer per maand zoeken de dames elkaar ergens op. ,,We drinken, dansen en kletsen”, zegt Evi Michiels uit Eindhoven.

Het pub-up café voor de Knegselse gemeenschap staat op wielen. ,,Het is een kermiswagen uit de jaren zeventig. We kregen hem van een Belgische kermisexploitant”, zegt Burny Smets, voorzitter van de Stichting Knegsels Fist. Tussen 1 april en de tweede zondag van september is er met man en macht gewerkt om het onderkomen om te toveren tot een café. Knegsel kermis startte op 8 september met café K.A. on route op het kermisterrein. De mobiele kroeg blijkt de redding van de dorpskermis. Smets: ,,De attracties zijn nog nooit zo lang open geweest. Alle vier de kermisdagen draaiden ze tot 23.00 uur. Alleen maar omdat dit mobiele café centraal in het dorp staat.”

Enthousiaste reacties

Leo Tholen is vanaf het begin bij het initiatief betrokken. ,,De reacties na de kermis waren enthousiast.” Wel merkte hij dat de akoestiek in het café niet optimaal is. ,,Er is ruimte voor tachtig mensen. Als het café vol staat, overstemmen de mensen de muziek. Dat ligt aan de harde wanden, maar daar wordt aan gewerkt”, zegt Tholen terwijl dj Hans Willems de kroeg vult met muziek uit de jaren tachtig en negentig.

De komst van het rollende café betekent ook een verandering voor het Knegsels Fist dat al zo’n twintig jaar bestaat. Smets: ,,Vanuit een tent aan Het Groen vinden in augustus gedurende vier dagen veertien activiteiten plaats. Dat veranderen we. In 2020 hebben we elke maand een activiteit vanuit het Knegsels Fist. In plaats van een tent is K.A. en route voortaan de centrale locatie.” De keren dat het café er staat, wordt er op zondagmorgen steevast een wandeling gehouden van tien tot twaalf kilometer. Bij terugkeer staat er voor de wandelaars een versnapering klaar.

Avond zit erop