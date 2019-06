Publiek blijft thuis op eerste dag van bloedhete editie Heel Oirschot Proeft

Het was een vriendelijke gebaar van de brouwerij om hobbykoks uit Oirschot de kans te geven hun kunsten van koken, bakken en braden te tonen. Gepresenteerd werd een gezellige mengelmoes aan smaken: van chocofriandises en tonkabonenganache tot aan Thaise loempia’s en pulled pork met huisgemaakte sambal. De opbrengst van de verkoop was voor de hobbykoks zelf.

Nantana (24) bakt boven het frituurvet haar loempia’s. Ze heeft er tot nu toe 185 verkocht. Ook haar rode en gele curry’s vallen in de smaak, er wordt voor een tweede keer besteld door dezelfde klant. Samen met haar vriend Ruud woont ze in Oirschot. Haar hobby is koken. Nederlands eten vindt ze niet lekker, uitgezonderd de frikandel.

Pepers

Bart Schepens, trouble shooter by Philips Medical Systems, woont sinds 14 jaar in Oirschot. Als hobby kweekt hij pepers en maakt er sambal en dry rubs van. Hij legt uit dat er wel honderden soorten pepers bestaan. ,,Dat wist ik eerst ook niet, daar kwam ik gaandeweg achter.” Hij maakt ook sambal met bierextract. Het stuk varkensvlees, ingewreven met een pittig goedje, wil nog niet garen op zijn Green Egg maar buurman en hobbykok Rogier Willems schiet hem te hulp en plaatst het stuk vlees in een van zijn twee meegebrachte barbecues.

Willems: ,,Thuis heb ik er een stuk of zeven. Maar in principe doet ieder exemplaar hetzelfde, hoor.” Willems is van de methode low en slow cooking. ,,Drie uur roken, twee uur inpakken en één uur aflakken. Resultaat? Botermals!” Afgelopen winter nam hij een dag vrij van werk, het was toch rustig, en stak om half zeven in de ochtend de barbecue al aan. In de sneeuw.

Warm

De hobbykoks staan trots tussen hun eetwaar, maar veel publiek is er nog niet deze zaterdagmiddag. ,,Tja, ik had alles uitgestald maar het is te warm”, vertelt de Roy van de Schoot (20). Zijn bonbons staan inmiddels in de koelkast achter hem. Hij is kok bij restaurant La Fleurie en maakt daar vele uren. In zijn vrije tijd maakt hij graag chocoladebonbons. Naast hem staat Erikawati uit Indonesië, al 11 jaar woonachtig in Oirschot, met grasgroene chiffoncake en martabak. ,,Ik kook graag eten uit mijn geboorteland, maar boerenkool met worst lukt me ook”, lacht ze.