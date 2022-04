Publiek kletsavond Struifdonk op zijn wenken bediend

Ben van Hoof heeft een broer én een bedrijf in Oekraïne: ‘Het is absurd wat daar gebeurt’

BLADEL - Ben van Hoof (47) uit Bladel slaapt nogal licht de laatste weken. Begrijpelijk, want hij heeft een broer én een bedrijf in Oekraïne. De nacht dat Poetin het land binnenviel, kreeg de Bladelnaar het ene na het andere alarmerende appje van zijn broer in Kiev. ,,Er kwamen straaljagers over. Hij hoorde explosies. Toen wisten we wel hoe het er voor stond.”

