Publieksdag N69 voor fietsers en voetgangers

Langs deze zes kilometer lange route kan de wandelaar of fietser ook meer te weten komen over ‘de groenste weg’ van Noord-Brabant. Ook staat op deze borden wat er nog meer rondom deze weg tot stand is gekomen om de regio leefbaarder, veiliger en bereikbaarder te maken. Medewerkers van de provincie Noord-Brabant en van hoofdaannemer Boskalis staan klaar om vragen te beantwoorden. Voor kinderen zijn diverse bouwmachines langs dit traject te bekijken.

Op drie plaatsen kan de bezoeker de nieuwe weg op rijden of lopen. Dat is vanaf het fietspad bij De Locht in Veldhoven, vanaf het voetgangersviaduct Einderheide in Riethoven (minder geschikt voor mensen die slecht ter been zijn) en bij beekdalbrug De Keersop ter hoogte van de N397 vlakbij Dommelen. Deze publieksdag is niet toegankelijk voor auto’s. Parkeren kan op het parkeerterrein van hotel NH Koningshof in Veldhoven.