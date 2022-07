Publieksvriendelijk boerenprotest op markt in Oirschot

De actie met zo’n zestig aanwezigen is afkomstig van ZLTO Oirschot-de Beerzen. Laura van Heesch, secretaris bij deze afdeling: ,,We willen graag aan de Oirschotse politiek overbrengen dat wij ons grote zorgen maken over onze toekomst. Ook onze kinderen krijgen onze zorgen mee, vandaar dat ook zij er bij zijn.”

De kinderen mochten met hun trekkers een rondje ín het gemeentehuis rijden waar meteen gehoor aan werd gegeven. Teun Smits (11) uit Oirschot vindt het best indrukwekkend. Hij is medebedenker van dit protest. ,,Van mijn moeder moest ik naar school, dus het protest is na schooltijd. Ik had niet verwacht dat er zoveel mensen en tractors zouden zijn. Ik hoop dat de provincie en Den Haag naar ons willen luisteren. Ik wil later graag melkveehouder worden.”