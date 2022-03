Pubquiz en inauguratie van nieuwe studenten in Riethoven

RIETHOVEN - Het Brabants Studenten Gilde is neergestreken in het Polvokamp in Riethoven. Sinds vrijdagmiddag zijn dertig studenten van de Wageningse universiteit WUR in het dorp voor hun jaarlijkse drie dagen durende Landdagen.

Zaterdagmiddag staat de inauguratie van de aspirant-leden op het programma. Deze zijn met opdrachten naar het dorp Riethoven getogen en moeten daar allerlei opdrachten uitvoeren, waarover voorzitter Roderick Gramser geen bijzonderheden kwijt wil. Zij hebben zojuist een pauze ingelast tijdens de algemene ledenvergadering die ook door een deel van de honderd reünisten wordt bijgewoond.

Locatie in klein dorp

Op voorspraak van een van de leden uit Brabant wordt voor de Landdagen een locatie gezocht in een dorp met minder dan 3.000 inwoners. Elise Zijdenbos uit Veldhoven stelde voor om naar het Polvokamp in Riethoven te gaan. ,,Ik ben sinds mijn vijfde jaar vaak in deze blokhut geweest. Het is een prachtige locatie, niet duur en ik ken de verhuurders,” vertelt ze.

Zij is tweedejaars student voeding en gezondheid. De bestuursleden hebben een groene outfit met daarop het zeer oude lint dat aangeeft dat zij het bestuur zijn. Bestuurslid Mette Schoenaker draagt als enige het Brabants bont. ,,Dit is voor het eerst sinds 2020 dat we weer Landdagen houden. Door corona hadden we de afgelopen twee jaar een aangepast programma,” vertelt Elise.

Pubquiz met inwoners

Vrijdagmiddag hadden de studenten een bingo met de ouderen uit het dorp en ’s avonds een drukbezochte pubquiz met de inwoners van Riethoven in café Sjimmie’s. Daarin werden allerlei vragen gesteld over het dorp Riethoven. Penningmeester Nick van Dijk weet zo nog veel over de geschiedenis van het dorp op te lepelen. De studenten overnachten bij inwoners van het dorp en gaan zaterdagavond eten in De Sleutel. Daarna volgt wederom een feestavond in café Sjimmie’s.

Bestuurslid Mette Schoenaker wil wel kwijt dat de aspirant-leden nadat ze de opdrachten in het dorp hebben voltooid in het Polvokamp samen het clublied moeten zingen en een opvoering moeten doen. Als de leden dat voldoende vinden worden ze volwaardig lid.

Quote De Landdagen zijn eigenlijk ook een mi­ni-reü­nie, want veel oud-leden komen ook even op bezoek bij de Landdagen om mee te vieren. Mette Schoenaker

De eerder aangekondigde eierrugby kon helaas niet doorgaan. ,,De Landdagen zijn eigenlijk ook een mini-reünie, want veel oud-leden komen ook even op bezoek bij de Landdagen om mee te vieren,” weet Mette. Naast de jaarlijkse Landdagen in een klein dorp komen de leden ook elke woensdag in Wageningen bij elkaar. ,,We houden dan gewoon een feestavond, een themafeest of iets dergelijks. Het is niet verplicht om daar elke woensdag te zijn, want soms hebben we ook tentamens.”

In het tijdelijke clublokaal in het Polvokamp hangen de wanden vol met Brabantse vlaggen met daarop in de witte vlakken de namen van de leden die destijds deelnamen aan de eerdere Landdagen.