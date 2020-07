Raad Bladel akkoord met vijftien procent hogere ozb

BLADEL - De Bladelse gemeenteraad is woensdagavond akkoord gegaan met een verhoging van de ozb met vijftien procent. Dat is volgens het college nodig omdat Bladel het komende jaar financieel zwaar weer verwacht.

De verhoging maakt deel uit van de Perspectiefnota die besproken werd. Het vooruitzicht dat de belasting zwaar hoger uitvalt, viel de fracties zwaar. ,,We zitten er echt mee in ons maag, net als alle andere partijen hier in de raad”, zei Toon van Dun (Vrije Hapertse Partij). In Bladel is de ozb de afgelopen tien, vijftien jaar nooit met een dergelijk percentage omhoog gegaan, constateerde hij.

Twee ontwikkelingen spelen alle gemeenten te parten: de effecten van corona en de herverdeling van het geld dat gemeenten van het rijk ontvangen. ,,Dit had niemand kunnen voorspellen", vervolgde Van Dun. ,,Maar we moeten er wel iets mee. Je kunt wachten totdat bekend is om hoeveel het gaat. Dat horen we dit najaar. Ik kan me echter niet voorstellen dat we dan de ozb met dertig, veertig procent verhogen omdat dat geld nodig is. Ik zou zeggen: doe nu alvast iets.”

De VVD vond de verhoging onwenselijk. ,,Waarom moet dat nu al verhoogd worden, terwijl u in 2021 pas weet wat er gekort moet worden", vond Pauline Hospel. Doris Daris (D66) was van mening dat de gemeente zich moet inspannen om een deel van het fraudegeld van KempenPlus terug te krijgen. ,,Ziet de belastingbetaler nog iets terug van die 4,6 miljoen die aan fraude kwijt is", legde hij het college voor. Wethouder Jansen antwoordde daarop dat het college in het kader van het gerechtelijk onderzoek daar niets over mag zeggen.

Hugo Maas (PRO5) weet de te verwachte financiële sores aan ‘het bodemloze uitgavepatroon van het college’. ,,We krijgen daar nu de rekening voor gepresenteerd”, zei hij.

Dat ging wethouder Wim van der Linden van financiën duidelijk te ver. ,,Sommige partijen hebben een wat eenzijdig beeld. U ziet het college als de veroorzaker van de situatie.” Hij vond een term als bodemloos uitgavenpatroon ongepast. ,,Die dadendrang voor grote projecten zit ook bij u als raad.”

Uiteindelijk stemden de VHP, Bladel Transparant en CDA met twaalf raadsleden voor de Perspectiefnota. PRO5, VVD en D66 stemden met vier stemmen tegen. Drie raadsleden waren bij de vergadering niet aanwezig.