Raad Bladel heeft tijdens vergadering last van verbale indringers: ‘Ik hoor nog steeds niks’ en ‘Opheffen Jos!’

BLADEL - De gemeenteraad van Bladel kwam donderdagavond maar moeizaam uit de startblokken. In de digitale vergadering (iedereen zat thuis) werden sprekers in de rede gevallen door mede-raadsleden die in de veronderstelling waren dat ze met elkaar privé een gesprekje aan het voeren waren.

Al bij aanvang begon de ellende. Raadslid Panjoel gaf een inleiding op een discussiestuk toen de burgemeester ineens hoorbaar was, kennelijk in gesprek met iemand anders: ,,Van Heugten wordt nu gedempt door de griffier”. Van Heugten was een inspreker, die thuis wachtte tot hij zijn reactie mocht geven op een agendapunt.

Het bleef stil en een enigszins verraste Panjoel maakt zijn verhaal af. Daarna had wethouder d’Haens het woord. Ineens was een vrouwelijk raadslid hoorbaar, die vermoedelijk tips gaf aan een collega: ,,Je kan nu dempen of opheffen.” Waarop weer een ander reageerde: ,,Ik hoor nog steeds niks.”

Er klonk een vreemde ondefinieerbare kreet

Vervolgens was het aan de burgemeester, als voorzitter van de vergadering. Nadat deze ‘wie wenst hiervoor het woord’, had uitgesproken, klonk er een vreemde, ondefinieerbare kreet. De burgemeester ging onverstoorbaar verder: ,,Niemand? Dan geef ik er nu een klap op.” Daarop was er iemand te horen met het nogal cryptische: ,,Hier komt ie voor”, gevolgd door een ander: ,,Ik hoor nog steeds niks.” De burgemeester wachtte even af wat komen ging, waarna plotseling ‘ja, ja, ja’ klonk. Het was opnieuw even stil, waarop de burgemeester maar verder ging: ,,We komen nu bij punt 5.3.” Daarop was voor iedereen hard hoorbaar: ,,Opheffen Jos!”.

De burgemeester zat weer snel in het vergaderritme met: ,,Er zijn verder geen mededelingen”, maar ineens klonk het verrassend: ,,Op een gegeven moment moeten ze de vergadering gaan opnemen.” Voor PRO5-fractievoorzitter Hugo Maas was nu de maat vol. Hij vroeg de voorzitter de vergadering te schorsen. Die deed dat, maar nog net was ineens hoorbaar: ,,Ja, hallo, hier Roel van Heugten.” De schorsing had effect, want daarna was het ineens gedaan met plotseling hoorbare indringers.