Raad Bladel loopt niet warm voor binnenzwembad

Dat bleek maandagavond tijdens de commissie Grondgebied. Het voorstel dat de fracties bespraken hoeft wat de meeste betreft ook niet terug te komen in de komende raadsvergadering. Het college vroeg om een garantstelling voor een financiële jaarlijkse bijdrage van twee ton. Dat ging alle partijen, behalve Bladel Transparant, te ver. Volgens Hans van Munster (VHP) was een totaalplan toegezegd. ,,Wat kost die vijver? Wie doet het toezicht en wat kost dat? En als exploitanten zich terugtrekken. Wie loopt dan het risico? Dat zie ik allemaal niet terug.”

Niet serieus genomen

CDA-fractievoorzitter Sjan Vervoort gaf in eerste instantie een compliment voor ‘het prachtige plan', maar ook zij miste een plan voor de hele Egyptische Poort. ,,Er ligt nu een plan voor een recreatiecomplex. Daar schrikken wij van. Waar gaan we allemaal mee akkoord? Dat zie ik hier niet terug. Wij voelen ons niet serieus genomen. Dit stelt teleur.” Daar was Dorus Daris (D66) het mee eens. ,,Hier kunnen we niks mee.”

Steun kwam er van Niek Panjoel (BT). ,,Het gaat er hier nu alleen maar om of we garant willen staan voor dit complex. Dat is de vraag die voorligt.” Waardering was er wel voor het initiatief van de groep ondernemers die het plan steunt, ook van PRO5. ,,Maar de onduidelijkheid is ons te groot", aldus Marcel Roks (PRO5). ,,Als het misloopt, waar zeggen wij dan ja tegen?”

Die mensen haken af

Dat probeerde wethouder Jansen uit te leggen. Voor de ondernemers is het van belang dat de gemeenteraad de plannen in principe steunt. ,,Als u geen bijdrage levert, haken die mensen af. Zij hebben die zekerheid nodig.”

Hij overtuigde de partijen niet. Zij vinden de onzekerheden te groot. Vervoort gaf wethouder Jansen nog mee dat hij moeilijk doet: ,,Het is jammer dat u in al die tijd niet met wat meer bent gekomen.” De wethouder was het daar niet mee eens. ,,Wij werken met een beproefde systematiek. Ik wil vooruit en die ondernemers ook. Als die ondernemers zich niet gesteund voelen en niet meer meedoen, wat wilt u dan dat ik doe?” Hij vroeg met nadruk of de fracties komende weken hun standpunt willen heroverwegen.