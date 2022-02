Raad Bladel mist exploitatieplan, maar stemt toch in met nieuw gemeenschapshuis: ‘Daar moet u niet over twee jaar pas mee komen'

BLADEL - De gemeenteraad van Bladel is donderdagavond akkoord gegaan met de plannen voor het nieuwe gemeenschapshuis aan de Markt. Hiervoor wordt het voormalige Rabobankgebouw verbouwd. Bij het plan hoort ook een verhuizing van allerlei verenigingen in het dorp. De kosten bedragen 18,5 miljoen euro.

De politiek had meer zicht willen hebben op de exploitatie. Alleen de VVD stemde om die reden ook tegen. Doris Daris (D66) gaf aan dat de raad had willen weten hoeveel subsidie er straks naar het nieuwe gemeenschapshuis gaat. ,,Dat is iets dat hier op tafel moet liggen. Daar moet u niet over twee jaar pas mee komen.”

Die exploitatiebegroting moet er gewoon liggen

Het stoorde hem dat er geen begroting ligt. ,,U weet niet hoeveel vacatures er zijn, hoeveel mensen daar gaan werken. Ik vind het jammer dat dat er niet is, maar ik vind dat die exploitatiebegroting er gewoon moet liggen als u straks dat gebouw opent.” Al met al was D66 bereid toch voor te stemmen.

Quote Je mag leren van je fouten. Doe je dat niet, dan heb je zitten slapen.” John Adams, Raadslid VVD Bladel

De vergelijking met de multifunctionele accommodatie in Hapert (nu in aanbouw) kwam voorbij. Johan Adams (VVD) vond het daar een stuk overzichtelijker. In Hapert vindt geen omvangrijke carrousel van verenigingen plaats die naar een andere plek verhuizen, zoals in Bladel. Echter, ook daar had de raad verzaakt, zo constateerde hij, door vooraf geen inzage te vragen in de exploitatie. ,,Doe je dat niet, dan is het een grote gok. Je mag leren van je fouten. Doe je dat niet, dan heb je zitten slapen.”

Ontwijkend politiek kunstje

PRO5-fractievoorzitter Hugo Maas sprak van een ‘ontwijkend politiek kunstje’. ,,Er wordt in het voorstel wat op elkaar gestapeld. Wat het college zegt, is: kijk maar hoe het verder moet in 2024. Dat vind ik ongelofelijk en ongeloofwaardig.” Ook Vrije Hapertse Partij had er grote moeite mee, maar wilde ‘de positieve impuls voor Bladel niet in de weg staan’. VHP, maar ook PRO5, stemde uiteindelijk voor het voorstel.

Volgens wethouder Davy Jansen is een realistische begroting nog niet te geven. ,,Ik begrijp dat de raad meer zekerheid wenst. Dit college heeft er vertrouwen in dat we uitkomen bij de bedragen die er in het kredietvoorstel staan. We onderhandelen nog en dat is altijd lastig.”