Raad Bladel wil geen etiket op WVK-geld

Kwekerij-in-op­bouw ontdekt in Oirschot

10:08 OIRSCHOT - Bij een uitgebreide controle op industrieterrein De Stad in Oirschot is donderdag een hennepkwekerij-in-opbouw aangetroffen. De materialen zijn in beslag genomen en er is proces-verbaal opgemaakt, aldus een politie-woordvoerder.