Raad Bladel zoekt ruimte voor supermarkten

Aanleiding was een bezwaar van de Lidl-supermarkt in Hapert. Het nieuw vast te stellen Komplan Hapert beperkt een gewenste uitbreidingsruimte van de supermarkt.

Snel in de discussie werd de motie van CDA, VHP en D66 ook omarmd door andere partijen om een oplossing mogelijk te maken voor de situatie op de Posthof in Bladel. Een ondernemer wil daar een nieuwe supermarkt openen, maar wordt in zijn plannen beperkt. Conform het huidige beleid is in Bladel geen uitbreiding van supermarktmeters mogelijk.