Raad Eersel: bovenmatige beloning WVK-directeur ongewenst

Alle Eerselse fracties steunden gisteravond een motie van PvdA-GroenLinks met deze strekking in een interpellatie-debat. In mei trokken de links-progessieve fracties van Eersel, Bladel, Bergeijk en Reusel-De Mierden al bij hun colleges aan de bel over de bovenmatige beloning van interim-WVK-bestuurder Wim Schreuders. Deze gemeenten zijn aangesloten bij de WVK-Groep, de organisatie die tot 1 juli verantwoordelijk was voor de sociale werkvoorziening in de Kempen.