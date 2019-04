Raad Eersel moet ‘salomonsoordeel’ vellen over speeltuin Pannenkoekenbakker

EERSEL-De Eerselse fracties zitten in hun maag met het collegevoorstel om weer (gedeeltelijk) speeltoestellen toe te staan in de tuin achter restaurant de Pannenkoekenbakker. Zij hebben er weinig vertrouwen in dat het een oplossing is voor een slepend conflict tussen de uitbater en omwonenden over geluidsoverlast door spelende kinderen.

,,Met dit compromis is niemand gelukkig,”constateerde Daan van den Broek (PvdA-GroenLinks) tijdens de commissievergadering. Het raadslid doelde op de bezwaren die beide partijen in het conflict hebben ingebracht tegen het voorstel. Het college wil het bestemmingsplan voor tuinen aan de westzijde van de Markt zo aanpassen, dat het mogelijk wordt de eerste dertig meter daarvan te gebruiken voor de functie van het gebouw waar ze bij horen.

Geschil

Met het nieuwe bestemmingsplan kan uitbater Gerben Wertenbroek de speeltuin achter zijn restaurant de Pannenkoekenbakker deels weer opbouwen. Het gedeelte dat grenst aan de tuinen van de buren mag niet voor horecadoelen ingezet worden.

De bestemmingsplanwijziging is een poging van de gemeente een eind te maken aan een slepend geschil tussen Wertenbroek en enkele buren, wier tuinen grenzen aan de restauranttuin. Die maakten jaren geleden bezwaar tegen de aanwezigheid van de speeltuin, omdat zij hinder ondervonden van spelende kleine restaurantgasten. Die zouden teveel lawaai maken en hun tuinen binnenkijken. De Raad van State oordeelde eerder dat intensief gebruik van de tuin voor horecadoelen in strijd was met het huidige bestemmingsplan.

Handen in het haar

De exploitant maakt in zijn zienswijze duidelijk dat de toegestane vierkante meters voor de speeltuin te beperkt zijn. ,,Horeca is een stukje beleving. Hoe meer (tuin, red.), hoe beter,”lichtte hij toe aan de fracties.

Voor de omwonenden is de aanpassing evenmin bevredigend. Zij zijn bang dat de overlast met de comeback van de speeltuin terugkeert. Met de bezwaren van beide kampen in het achterhoofd zitten de fracties met de handen in het haar. Van den Broek: ,,We moeten nu kiezen tussen zwart of wit (belang van de ene of de andere partij, red.) of grijs, wat niemand wil.”

