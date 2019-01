Raad Eersel: voorzichtig met verwachtingen burgers bij luchtkwaliteitsonderzoek

Wat gaat de gemeente doen als er in de buurt van Eindhoven Airport –bijvoorbeeld in Wintelre-grote wolken fijnstof worden gemeten, net nadat er een vliegtuig is opgestegen? In het plan van aanpak dat er nu ligt voor het luchtkwaliteitsonderzoek in de gemeente Eersel is het de bedoeling dat inwoners online kunnen meekijken met die meetresultaten.