Raad Oirschot kiest voor ‘harde Enckxit’ en laat cultureel centrum De Enck failliet gaan

OIRSCHOT - Het lot van De Enck in Oirschot is definitief bezegeld. De Oirschotse gemeenteraad besloot geen extra geld meer uit te trekken om het cultureel centrum in de benen te houden. Daardoor is een faillissement onafwendbaar; ook de ‘zachte landing’ die het gemeentebestuur voor ogen had, komt er niet.