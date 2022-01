Raad Oirschot 'not amused' over brief college over aquaduct A58

Minister: ‘Verschil in berekenin­gen aquaduct A58 wél gedeeld’

OIRSCHOT - Zo teleurgesteld als ze in Oirschot waren over het besluit over het aquaduct, zo verbaasd waren ze in Den Haag. De berekeningen achter het verschil tussen de kosten voor een aquaduct en een brug bij de verbreding van de A58 zijn wel degelijk gedeeld met het college van Oirschot én de Stichting Aquaduct in het groen, stelt de minister.

