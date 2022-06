Raad Oirschot stemt in met verkoop varkenshouderij: megastal bij Kampina definitief van de baan

Gevecht rond megastal bij Kampina gaat door

BOXTEL/OIRSCHOT - De provincie verzaakt om actief in te grijpen tegen de komst van een megastal voor 19.000 varkens bij natuurgebied Kampina. Dit ondanks uitspraken van de rechtbank in Den Bosch én de Raad van State over de noodzaak om verslechtering van de natuur in de Kampina te voorkomen. Dus klimmen natuurorganisaties opnieuw in de pen.

