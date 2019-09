Raad Oirschot: strakkere planning voor randweg

OIRSCHOT - De politiek in Oirschot wil geen extra vertraging meer in de voorbereidingen op de aanleg van de randweg. Wethouder Jan Heijman (De Gewone Man) krijgt de opdracht om uiterlijk 1 december met een plan van aanpak te komen, inclusief een planning waar de partijen en inwoners zich aan kunnen vasthouden.

Daarmee zetten de fracties bewust druk op het proces om te komen tot een verbinding van de Kempenweg (BP-rotonde) en de Eindhovensedijk. De voorbereidingen lagen ruim een jaar stil, met name door ambtelijke onderbezetting. Dat was tegen het zere been van de inwoners van de nieuwbouwwijk Moorland, zo bleek vorige week tijdens een bijeenkomst in buurthuis de Heistal.

In de raadsvergadering van dinsdag toonden ook de politieke partijen zich kritisch. ,,Het verbaast ons. Waarom is de wethouder niet eerder aan de slag gegaan? In 2017 hebben we als raad een besluit genomen. Het geld is gereserveerd. Waarom anderhalf jaar gewacht?”, zei CDA-raadslid Fons Peeters. Dorpsvisie is ‘teleurgesteld’. ,,En voor de inwoners van Moorland is ‘teleurgesteld’ nog zacht uitgedrukt”, aldus Caspar van Hoek in zijn laatste vergadering als raadslid.

Heijman stond er ook zelf ‘met een vervelend gevoel’, reageerde hij. ,,Het had allemaal eerder moeten gebeuren.” Als oorzaak noemde hij de ziekte van de projectleider en de tijd en energie die de verbreding van de A58 en de herinrichting van de N395 (Oirschot-Hilvarenbeek) opeisten. ,,Eén ding is zeker: we moeten nu doorpakken.”

Belangrijkste doel van de randweg is dat Slingerbos in de wijk Moorland wordt ontdaan van sluipverkeer van en naar de A58. Het bestemmingsplan moet nog gewijzigd, het gaat dus nog zeker enkele jaren duren voordat de weg er ligt.

Eindhovensedijk

Opvallend in de vergadering was het debat over de effecten die de randweg straks heeft op de Eindhovensedijk. Immers, eerder is uitgesproken dat die weg autoluw zou worden. Maar is dat reëel op het moment dat de nieuwe randweg veel extra verkeer richting Eindhovensedijk zal stuwen?

VVD en De Gewone Man hadden er vragen over, maar Heijman hield staande dat het autoluw maken van de Eindhovensedijk ‘uitgangspunt’ is. Ad van de Sande (VVD) zei daar ‘helemaal niets van te begrijpen’ en wil meer informatie. Joep van de Ven (CDA) vond het ‘tijd om een einde te maken aan de poppenkast’. ,,Wij hebben als raad nooit omarmd dat de hele Eindhovensedijk autoluw moet worden. Binnen de bebouwde kom wel, daarbuiten blijft het gewoon een verbindingsweg met Eindhoven.”