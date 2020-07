Raad Reusel-De Mierden tikt Wellenseind op de neus

Burgemeester Van de Ven trok die conclusie na een discussie in de raad. De verkeerssituatie rond Wellenseind is zodanig dat het landgoed veel bezoekers trekt. De toeleidende verkavelingsweg kan de drukte niet aan. Bij de gemeente ligt het verzoek om onder andere de weg aan te passen.

Dat ging met name de fractie Samenwerking te ver. ,,In onze afspraken draait het bij Wellenseind om de natuurontwikkeling en een educatief deel", meent Cor van der Heijden. ,,Daar mag ondersteunende horeca bij. Na een maand krijgen we al het verzoek dat de horeca uitgebreider moet zijn dan vergund. De horeca is eclatant meer dan ondersteunend. Eigenlijk wordt ons gevraagd op voorhand een huidige bestaande situatie te legaliseren. Wij zeggen: Wellenseind, doe eerst eens wat er is vastgelegd.”

Balans

De gemeente werkt aan een gebiedsvisie waarin mogelijkheden voor het gebied worden vastgelegd. De VVD bij monde van Joris van Gompel vroeg om een juiste balans tussen natuur en recreatie. ,,We wachten eerst de gebiedsvisie af.”

Fiona Bijl (PvdA) constateerde dat de ontwikkelingen op Wellenseind in conflict zijn met de vastgelegde mogelijkheden. ,,Het gaat onze fractie met name om de directe omgeving. Het gebouw van Wellenseind is groter dan wat er hoort bij een parkeerterrein met vijftien plaatsen. De horeca is groter, dus moet het parkeerterrein ook groter. Dat trekt meer verkeer. Willen we dat? Moet het daar groter worden? Daar zijn wij simpelweg geen voorstander van. De wegen lenen zich er niet voor.”

Volledig scherm De gemeenteraad van Reusel-De Mierden in vergadering bijeen. © ED

Het PvdA-raadslid vroeg het college omwonenden en belanghebbenden bij de gebiedsvisie te betrekken. ,,Er is gedoe ontstaan over Wellenseind tot in Lage Mierde toe. Dat had niet gehoeven.” In een reactie zei wethouder Peter van de Noort dat de ondernemer van Wellenseind eraan gehouden worden eerst te realiseren wat is afgesproken. ,,Daarna kijken we of er nog verzoeken gehonoreerd kunnen worden. We zitten nu nog in de fase: kom eerst maar na wat je beloofd hebt.”

Bijl maakte nog een kanttekening. ,,Ik hoor dat een nieuwe ontwikkeling pas kan als een bepaalde fase is afgesloten. Daarmee gaan we niet helemaal mee in de dynamiek van ondernemen.”

Burgemeester Van de Ven concludeerde dat het verzoek van de ondernemer niet in de behandeling wordt genomen. Het college gaat in gesprek met belanghebbenden in de omgeving.