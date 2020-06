Raad steunt onderzoek naar nieuw zwembad Eersel

Het college van B & W heeft in de Voorjaarsnota een duidelijke voorzet gegeven voor de toekomst van het indoor zwemwater in Eersel. Het huidige, verouderde zwembad aan de Postakkers in Eersel zou gesloopt moeten worden en op de Postelseweg of in Eersel-West zou over een paar jaar een nieuw zwembad moeten verrijzen.