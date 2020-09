Raad van State buigt zich over hoofdpijndossier rond Knegsels huis

Eigenaar woning Breemakker­weg in Knegsel stapt naar rechter

9 maart KNEGSEL/EERSEL-In politiek Eersel is de discussie rond de Breemakkerweg beslecht: de raad besloot dat deze woning in het bestemmingsplan een recreatiewoning moet blijven. Eigenaar Wil Gijsbers zet zijn strijd voor een woonbestemming nu voort in de rechtszaal.