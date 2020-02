Raad van State: dwangsom was terecht opgelegd aan mestverwerker in Bergeijk

Bijna valentijn maar trouwring kwijt: taxibe­drijf uit Bladel zoekt eigenaar

11:37 BLADEL - Een ouder echtpaar uit de omgeving van Bladel is op de vooravond van Valentijnsdag een van hun trouwringen verloren. Een chauffeur van taxibedrijf Van der Wijst uit Bladel vond de ring en is op zoek naar de eigenaar, die in 2020 zestig jaar getrouwd is.