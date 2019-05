Raad van State geeft groen licht voor permanent wonen op bungalowpark Stille Wille in Oirschot

De Enck in Oirschot krijgt nieuwe kans

9:21 OIRSCHOT - De Enck in Oirschot maakt een nieuwe doorstart. De gemeente investeert in de komende twee jaar ruim vijf ton in het noodlijdende sociaalcultureel centrum. In die periode kan het gemeenschapshuis bouwen aan een meer solide basis, terwijl de gemeente zelf een visie voor het centrum ontwikkelt.