Raadsleden Kempen geschokt over miljoenenfraude, geen impact op gemeentelijke begrotingen

Dat raadsleden zich geen zorgen hoeven te maken over extra druk op hun eigen begroting, neemt niet weg dat het bericht over de miljoenenfraude insloeg als een bom. „Ik was met stomheid geslagen”, verwoordt fractievoorzitter Bert van Laarhoven van Samenwerking in Reusel-De Mierden het gevoel van veel raadsleden in de Kempen toen ze donderdag hoorden van de miljoenenfraude. Dat die plaatsvond bij KempenPlus, het participatiebedrijf dat honderden kwetsbare mensen aan werk helpt, maakte de zaak nog schrijnender. „Schokkend dat zoiets hier gebeurd is, juist in zo'n overgangsfase”, reageert Anjo van de Huygevoort van het CDA in Bladel.