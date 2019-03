Raadslid Bergeijk stopt raadswerk tijdelijk na bedreiging

BERGEIJK - Het Bergeijkse raadslid Sonja Wagemans heeft signalen gekregen dat het voor haar niet veilig is om zich in te gemeenteraad in te zetten op de wijze waarop zij dat doet. Zij voelt zich niet veilig en is daarom voorlopig niet aanwezig in de raad.

Burgemeester Callewaert las donderdagavond een verklaring van het raadslid van de Lokale Partij Bergeijk voor. ,,Ik vind dit shockerend", aldus de burgemeester. ,,We gaan tot de bodem uitzoeken wat er aan de hand is en of er sprake is van bedreiging of intimidatie. Dit is een aantasting van de rechtsstaat.”

Wagemans is erg kritisch op de rol van de gemeente in het dossier van camping de Zwarte Bergen.

De verklaring van Sonja Wagemans luidt als volgt:

‘Ik ben vanavond helaas niet aanwezig bij deze vergadering. De reden is dat ik het gevoel heb dat ik mijn rol als gemeenteraadslid op dit moment niet op de juiste wijze kan invullen, namelijk in een veilige en transparante omgeving.

De laatste tijd heb ik van diverse, betrokken, mensen signalen ontvangen dat zij zich serieus zorgen maken over de gevolgen die mijn inzet als raadslid kan hebben voor mij persoonlijk. De boodschap is dat ik moet uitkijken met het openlijk uiten van mijn mening en het openbaren van informatie gezien de mogelijke (persoonlijke) gevolgen. Deze boodschap neem ik serieus. Ik ervaar de omgeving daarom op dit moment niet veilig genoeg om mijn taak als raadslid in de openbaarheid te vervullen. Ik heb een gezin, werk en een sociaal leven, en ik wil niet persoonlijk slachtoffer worden van wat er zich op politiek vlak afspeelt.

Daarbij komt dat mijn raadswerk óók belemmerd wordt door de informatievoorziening die soms niet volledig en niet juist is. Dit heeft invloed op het democratische proces van besluitvorming waar ik als raadslid deel van uitmaak. Ik wil het werk, namens de inwoners, goed en op de juiste wijze kunnen uitvoeren. Dat ben ik verplicht aan mijn achterban en aan Bergeijk. En dat gaat nu niet.