‘Raadslid Hoffland was het geweten van gemeenteraad Eersel’

EERSEL - Het plotseling overleden VVD-raadslid Dennis Hoffland (49) in Eersel was een gedegen werkend en kritisch raadslid. ,,Hij was inhoudelijk sterk. Gepokt en gemazeld, dat kun je wel zeggen", aldus de Eerselse wethouder Steven Kraaijeveld.

Hoffland overleed vrijdag onverwacht. De oorzaak is nog onbekend. Het raadslid had er al drie volle perioden in de Eerselse raad opzitten en zat nu in de vierde. In de perioden twee en drie was hij fractievoorzitter van de VVD. Hij zou zaterdag 50 jaar zijn geworden.

Hij was een man die alles goed bestudeerde, aldus Kraaijeveld. ,,Hij zat heel constructief in de film, zal ik maar zeggen. Hij wilde altijd graag goed begrijpen waar hij mee bezig was en had een uitstekend geheugen. Hij werd ook niet gauw boos en had met niemand ruzie. Wij zagen hem als het geweten van de fractie en ook wel van de Eerselse raad.”

Hoffland had een economische achtergrond. Hij interesseerde zich ook graag voor financiële zaken. ,,Een zwaar onderwerp in Eersel was natuurlijk wel of geen fusie met de Kempengemeenten. Hij was daar erg op tegen, omdat hij vond dat je daarmee het bestuur op afstand van de inwoners zet.”

Een zware periode vormde ook 2010-2014, waarin zwaar bezuinigd moest worden. ,,Als raadslid sta je voor moeilijke keuzes. Dan moet je goed in je schoenen staan. Wat Dennis deed, was beargumenteren waarom dat zo moest. Hij legde dat goed uit.”

De fractie en de raad zijn geschokt door het gebeurde. ,,We gaan nu richting de voorjaarsnota. Maandag en dinsdag hebben we overleg gehad. Daar was hij bij. Hij zou die doornemen en deed dat ook altijd fanatiek.”