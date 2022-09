Raadslidwissel bij De Gewone Man Oirschot

Brand­stich­ting, plunderin­gen en gijzelin­gen; rampspoed na Tachtigja­ri­ge Oorlog herleeft in Kempenmuse­um

EERSEL - Musketgeweren, kanonschoten en Franse en Spaanse soldaten maken zondag deel uit van de opening van tentoonstelling ‘Groot Geweld in Kleine Dorpen’ in het Kempenmuseum in Eersel. Centraal staat de periode na de Tachtigjarige Oorlog in de Kempen.

16 september