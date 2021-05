Radio Roslo terug van weggeweest; Kempische piraten gaan er weer voor

REUSEL - Kippenvel, ontroerd, razendenthousiast. Zo was de reactie van Wil Wouters (67) uit Reusel op het voorstel van de Bladelse Ties Wijnen (66) om na veertig jaar, samen met de oude garde, Radio Roslo nieuw leven in te blazen.

De illegale piratenzender van weleer is nu een online professioneel radiostation, een themakanaal dat onder de paraplu van Streekomroep de Kempen uitzendt, een zusterstation van Kempen FM.

Quote Tegen Radio Roslo kon Hilversum 3 niet opboksen Ties Wijnen, Radio Roslo

Roslo brengt de luisteraar terug naar de jaren 60, 70 en 80. ,,Zo laten wij vijftigplussers aan hun trekken komen en kunnen wij de doelgroep behouden. Deze missen we bij Kempen FM’’, aldus Wijnen, nog altijd verbonden aan de radiozender. Vandaar het idee om na vier decennia Radio Roslo weer op touw te zetten. ,,Tegen Radio Roslo, ontzettend populair in de jaren 80 in de Kempenregio, kon Hilversum 3 niet opboksen. De zender was een regelrechte klapper.’’

,,Ik draaide vroeger in de Red Coral Bar in Reusel’’, vertelt Wouters over het begin. ,,Daar waar nu D’n Bonn zit. De toenmalige eigenaar bezat een huisje in België met een hoge tv-mast. We hadden alles in huis voor een illegale piratenzender. Op 9 januari 1982 gingen we vanuit België de lucht in. Ik herinner het me nog als de dag van gisteren. Het station werd in korte tijd onmetelijk populair. Met de adem van de RCD (Radio Controle Dienst, red.) in onze nek, dat wel.’’

Dat ze zouden worden gepakt was zeker

Dat ze zouden worden gepakt was zeker, de vraag was alleen wanneer. Spannend om de spanning. De procedure van de RCD liep langs een lange weg naar de uitzendlocatie in België. Maar na twee jaar werden de mannen toch in de kraag gegrepen. Alle apparatuur werd in beslag genomen, boetes en rechtszaken volgden. ,,Sindsdien heb ik een strafblad’’, grapt Wouters.

Quote We hadden brievenbus­sen vol met verzoeken van luiste­raars Ties Wijnen, Radio Roslo

,,Ik heb het gevoel dat we veel langer hebben uitgezonden dan twee jaar’’, mijmert Wijnen. ,,Het was een dolle tijd. We hadden brievenbussen vol met verzoeken van luisteraars. Bekende artiesten kwamen naar de studio en we kregen singletjes opgestuurd.’’ Zodra het financieel minder ging organiseerde de zender sponsoravonden met artiesten die belangeloos optraden. Het ledenboek heeft Wouters nog altijd bewaard.

Die nostalgische sfeer van gemoedelijke Kempische gezelligheid hopen ze terug te krijgen door de zes ervaren enthousiaste dj’s van toen. Allen zijn nog actief in de muziek.

Radio Roslo is non-stop te beluisteren met nieuws- en regioberichten met in het weekend gepresenteerde programma’s. De zender, die via de site te beluisteren is, gaat op 1 juni van start. Tussen 12.00 en 13.00 uur gaat de opening gepaard met speciale oude geluidsfragmenten.