Radiozender Paloma en Gina zijn één

De piratenzender zond uit vanuit Goirle. Joost den Draaier en Billy Rockabilly klopten aan bij Gina, over de grens. ,,Ze kwamen mij vragen of ze in ons tuinhuisje de zender mochten voortzetten, buiten bereik van Nederlandse opsporingsbeambten. Omdat het er nogal vochtig was, hebben ze een tijdje boven op zolder gezeten.” Het tuinhuisje werd gepimpt, een kantine er aangezet en de draaitafel kon terug. Dat was in 1980. Twee jaar later had Radio Paloma een vergunning op zak.