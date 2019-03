Raf Daenen: na 20 jaar uit Oirschotse politiek

De raad van Oirschot stelt zich principieel op in de kwestie rond Raf Daenen. De oud-wethouder is volgens het onderzoek van Bing op een oneigenlijke manier in aanmerking gekomen voor wachtgeld en dient daarop aangesproken te worden. Maar de uitkomst is natuurlijk in hoge mate saillant. Zonder onderzoek was Daenen zo goed als zeker komende donderdag geïnstalleerd als PvdA/GroenLinks-wethouder in Son en Breugel en was de uitkering gestopt. Nu dreigt dat niet door te gaan en krijgt Oirschot mogelijk veel langer de rekening gepresenteerd.