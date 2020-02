Realisatie windturbines Reusel-Zuid weer wat dichterbij

,,Dit is een dossier waarin we onmogelijk iedereen tevreden kunnen stellen”, zo concludeerde Cor van der Heijden (fractie Samenwerking) dinsdagavond al aan het begin van de raadsvergadering van Reusel-De Mierden. De komst van elf windturbines in Reusel-Zuid is een thema waar dorp en politiek het al jaren over hebben.