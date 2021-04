Rechtbank spreekt Pool vrij van verkrachting in Reusel in 2008

160.000 euro voor een studio van 32 vierkante meter in Helmond. Katsjing!

15 april EERSEL - ,,Er is altijd wel iemand die het nóg gekker maakt of gewoon meer geld heeft”, zegt een teleurgestelde Tessa van der Zanden (26) uit Eersel. ,,En ik wil zo graag in Eersel blijven wonen!” Ze is een van de vele woningzoekers die constant achter het net vist nu er zoveel wordt overboden.