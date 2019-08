Rechtbank zet streep door vergunning megastal Spoordonk

VIDEO Automobi­list (27) uit Hooge Mierde overleden na botsing tegen boom in Lage Mierde

14:23 LAGE MIERDE - Een 27-jarige automobilist uit Hooge Mierde is in de nacht van zondag op maandag overleden nadat hij tegen een boom in Lage Mierde was gebotst. Het is onbekend hoe de auto van de weg kon raken.