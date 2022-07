Rechter haalt streep door vergunning cursuscentrum in Vessem; gemeente moet zorgen voor veel meer parkeerplaatsen

Oppositie Bladel vindt plan Egypische Poort te groot en te duur: ‘Sportvere­ni­gin­gen zijn niet blij, waarom doen we het dan?’

BLADEL - PRO5, de enige oppositiepartij in de Bladelse raad, vindt de plannen voor het gebied Egyptische Poort veel te duur. Vanwege de vorm van de geplande zwemvijver moet het hele sportpark op de schop. ,,Dat kost ons miljoenen euro’s extra, terwijl een aantal verenigingen daar helemaal niet zo blij mee is. Waarom doen het we dan", aldus fractievoorzitter Hugo Maas.

