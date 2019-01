Rechter: hogere dwangsom crossclub Kempen redelijk

De flink hogere last onder dwangsom die de gemeente Bladel heeft opgelegd volstaat in dit stadium, oordeelde de voorzieningenrechter in Den Bosch dinsdag. Na eerder dwangsommen tot 15.000 euro te hebben verbeurd en geïnd, legde de gemeente Bladel in april 2018 een nieuwe last onder dwangsom op aan motorcrossclub MCC de Kempen van 10.000 euro per dag met een maximum van 60.000 euro.