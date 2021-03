Rechter tegen Jan de Rooy: ‘Hek moet weg’, maar ook Oirschot en natuurwerkgroep moeten water bij de wijn doen

Er zijn geen echte winnaars na een voorlopige uitspraak in zeven zaken die Jan de Rooy, de gemeente Oirschot en de Werkgroep Natuur en Landschap de Beerzen dinsdag in de rechtbank in Den Bosch brachten. ,,Iedereen moet een beetje water bij de wijn doen", aldus de bestuursrechter. En dus moet onder andere het hek rond De Rooys perceel in Middelbeers weg en moeten de drie partijen er met een mediator uit zien te komen.