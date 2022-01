Rechter zet (opnieuw) vraagtekens bij werking van luchtwassers: eerst zien, dan geloven

A58 weer open na nachtelij­ke sluiting tussen De Baars en Moergestel, vrachtwa­gen in sloot geborgen

MOERGESTEL/EINDHOVEN - Een vrachtwagen op de A58 belandde woensdagochtend in de sloot bij Moergestel. Pas woensdagavond werd de vrachtwagen geborgen. Daarom was vanaf 22.00 uur de weg de hele nacht dicht tussen De Baars en Moergestel, richting Eindhoven. Dat meldde Rijkswaterstaat. De snelweg was op donderdagochtend weer open.

13 januari