Rechter zet voorlopig streep door bouw kippenstal Luyksgestel

Zo is het bouwperceel dat in het bestemmingsplan is opgenomen groter dan de anderhalve hectare die is toegestaan volgens de Interim Omgevingsverordening van de provincie. Onduidelijk is ook welke stikstofgevolgen de bouw van de stal heeft op beschermde Natura 2000-gebieden in de omgeving.

In het bestemmingsplan ontbreekt verder een rechtstreekse bepaling over stalderingsbewijzen. De Raad van State wil dat in het bestemmingsplan komt te staan dat stalderingsbewijzen afkomstig zijn van bedrijven die langer dan drie jaar hebben gedraaid. De gemeente Bergeijk vond zo’n bepaling niet nodig omdat alles over stalderingsbewijzen, waarmee agrariërs bij stoppers ammoniakrechten opkopen, al is geregeld in de provinciale verordening. De bodemzaak tegen het bestemmingsplan dient later dit jaar.