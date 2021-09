‘Reconstructie grafmonument bij Kaboutersberg is kers op de taart’

HOOGELOON - Met de gedeeltelijke reconstructie van een grafmonument nabij de Koebosakkers in Hoogeloon, heeft Stichting ‘t Loons Heem donderdag het project Kaboutersberg officieel afgerond. Na een toespraak van archeoloog Henk Hiddink verrichtte wethouder Wim van der Linden de officiële handeling. Er is ook een nieuw informatiebord geplaatst.

Zo’n 25 genodigden gaven gehoor aan de uitnodiging van ‘t Loons Heem om aanwezig te zijn bij de onthulling van het gereconstrueerde grafmonument. Bij de in het Koebosch gelegen Kaboutersberg gaf Hiddink in zijn toespraak aan dat Hoogeloon als belangrijke hotspot wordt gezien in de wereld van de archeologie.

Tijdens opgravingen door het Archeologisch Instituut van de Vrije Universiteit Amsterdam in 1986-1988 werden er aan de Hoocasterseweg nabij de Kleine Beerze, sporen gevonden van een Romeinse villa. Ten noordoosten van de villa werd ook een begraafplaats gevonden met een grafheuvel die de Kaboutersberg werd genoemd. Onder initiatieven van Stichting ‘t Loons Heem werd in 2012 een reconstructie van de grafheuvel gerealiseerd. Die was omheind met een vierkante stenen muur. Om de status van de dode te benadrukken werd er in de Romeinse tijd binnen de omheining ook een ongeveer vijf meter hoge monumentale graftoren opgesteld met afbeeldingen van bijvoorbeeld de heer van de villa en zijn vrouw. Het was in 2012 een sterke wens van de stichting om die graftoren ook meteen te reconstrueren maar financieel bleek dat op dat moment niet realistisch.

Quote Er is hier een grote prestatie geleverd, we hopen dat veel bezoekers met historisch besef deze bijzondere plek weten te vinden Wim van der Linden, wethouder

Voor de meest eenvoudige variant gekozen

Toen in 2016 Hiddink tijdens de Nationale Archeologiedagen voor een lezing over de Romeinse villa in Hoogeloon was, kwam de toren wederom ter sprake en is opnieuw de haalbaarheid van een reconstructie onderzocht. Vanuit de stichting kreeg Ad Swinkels met zijn bouwkundige achtergrond het voortouw toebedeeld. ,,Met Hiddink is toen gesproken over drie varianten waarvan wij de meest eenvoudige hebben gekozen. Insteek was om de reconstructie op een restant van een ruïne te doen gelijken waarbij alleen het onderste deel van het monument zichtbaar zou worden. Dat was vergunning technisch en financieel te doen, maar dan wel met de inzet van vrijwilligers en dankzij lokale sponsoren. En zo hebben we de gedeeltelijke reconstructie vorm kunnen geven waarbij ik vooral de rol van de gemeente wil prijzen. Feitelijk is de gemeente de hoofdsponsor geweest.”

In zijn toespraak was wethouder Wim van der Linden complimenteus over de inzet van vrijwilligers en sponsoren. ,,Er is hier een grote prestatie geleverd, we hopen dat veel bezoekers met historisch besef deze bijzondere plek weten te vinden. Ik wens ‘t Loons Heem en Hoogeloon proficiat met deze mooie aanwinst’'. Aan hem was de eer vergund om een nieuw informatiebord te onthullen.

Voor Swinkels is met de reconstructie het project Kaboutersberg afgerond. ,,Ik weet dat het voor Hiddink de kers op de taart is.” Het monument is vrij toegankelijk en gelegen aan het Kabouter Kyriëpad in het Koebosch.

Volledig scherm Het grafmonument. © Kees Martens/DCI Media